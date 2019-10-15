Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

8 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyorGAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazeleri, Gaziantep...

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

GAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazeleri, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Suriye'nin Münbiç bölgesindeki PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit düştü. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşları, Gaziantep'te yapılan işlemlerin ardından memleketlerine gönderiliyor. Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından Şehit Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ya, Şehit Çelik'in cenazesi ise memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine gönderilecek.

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Piyade, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi
Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu FETÖ'cü Enes Kanter, Barış Pınarı Harekatı için ABD'ye yalvardı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]