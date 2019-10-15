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Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandıGAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazeleri, Gaziantep...

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

GAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazeleri, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Suriye'nin Münbiç bölgesindeki PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit düştü. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşları, Gaziantep'te yapılan işlemlerin ardından memleketlerine gönderildi. Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından Şehit Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ya, Şehit Çelik'in cenazesi ise memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:32 Kaynak: İHA
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