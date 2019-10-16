Barış Pınarı Harekatı - SMO askerlerinin sınır hattına sevki sürüyor
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Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlendiği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sınır hattına askeri birlik gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:58 Kaynak: AA
Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlendiği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sınır hattına askeri birlik gönderdi.
SMO askerlerini taşıyan otobüsler, arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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