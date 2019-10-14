Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı sonrası Adana Mutabakatı tekrar gündemde
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Barış Pınarı Harekatı sonrası Adana Mutabakatı tekrar gündemde

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Türkiye ve Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı tekrar gündeme geldi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Adana Mutabakatı tekrar gündemde, System.String[]

Türkiye ve Suriye arasında imzalanan ve terörle mücadelede işbirliğini sağlayan Adana Mutabakatı Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla tekrar gündeme geldi.


Euronews'e konuşan Suriyeli milletvekili Ahmed Marei de açıklamasında mutabakatla ilgili şunları söyledi: "Biz müttefiklerimiz olan İran ve Rusya ile koordineli bir şekilde çalışmalıyız. Irak da önümüzdeki günlerde bir görev üstlenebilir. Kürtleri, Suriye hükümeti ile işbirliği yapmaya yönelik çabalar var. Bu gerçekleşir gerçekleşmez, saldırganlığı ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz. Müttefiklerimiz tekrar Adana Anlaşması'nı canlandırmak için diyaloğa teşvik ediyor. Böylece Suriye hükümeti topraklarını savunmak zorunda olduğu sınırlara geri döner. Bu da ancak 13 yıl boyunca Türkiye'nin ve Suriye'nin istikrarını güvence altına alan Adana Mutabakatı ile sağlanabilir."

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:42 
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