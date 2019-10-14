Barış Pınarı Harekatı sonrası Doğu Akdeniz'de neler oluyor? AB kendi askeri gücünü oluşturabilir

Mehmet Cem Demirci - Deniz güvenliği uzmanı



Geçtiğimiz haftalarda Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısında bulunan tartışmalı 7 numaralı parsel için İtalyan ENI ve Fransız Total ortaklığına, sondaj izni verildi. Türkiye 7 numaralı parselin bir bölümünün kendi kıta sahanlığı içerisinde olduğunu savunuyor. Nitekim, bu doğrultuda Yavuz sondaj gemisi ve iki firkateyn bölgeye intikal ettirildi. ENI firması CEO'su Claudio Descalzi bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj faaliyetlerine başlamayacaklarını, bölgede oluşabilecek bir gerginliğin tarafı olmak istemediklerini ifade etti.