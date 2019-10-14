Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı sonrası Doğu Akdeniz'de neler oluyor? AB kendi askeri gücünü oluşturabilir
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı sonrası Doğu Akdeniz'de neler oluyor? AB kendi askeri gücünü oluşturabilir

Barış Pınarı Harekatı sonrası Doğu Akdeniz'de neler oluyor? AB kendi askeri gücünü oluşturabilir

1 saat önce

AB ülkelerinin Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle, Türkiye’nin kınanmasına yönelik girişimlerinin BMGK'da kabul görmemesi ve İtalyan ENI firmasının "Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız" açıklamaları ne anlama geliyor? Deniz güvenliği uzmanı Mehmet Cem Demirci değerlendirdi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Doğu Akdeniz'de neler oluyor? AB kendi askeri gücünü oluşturabilir, System.String[]

Mehmet Cem Demirci - Deniz güvenliği uzmanı


Geçtiğimiz haftalarda Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısında bulunan tartışmalı 7 numaralı parsel için İtalyan ENI ve Fransız Total ortaklığına, sondaj izni verildi. Türkiye 7 numaralı parselin bir bölümünün kendi kıta sahanlığı içerisinde olduğunu savunuyor. Nitekim, bu doğrultuda Yavuz sondaj gemisi ve iki firkateyn bölgeye intikal ettirildi. ENI firması CEO'su Claudio Descalzi bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj faaliyetlerine başlamayacaklarını, bölgede oluşabilecek bir gerginliğin tarafı olmak istemediklerini ifade etti.

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Doğu Akdeniz, Cem Demirci, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:42 
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