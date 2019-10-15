Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı sürüyor (4)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı sürüyor (4)

Barış Pınarı Harekatı sürüyor (4)

26 dakika önce

SMO'nun teröristler ile girdiği çatışmalardan detaylar RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor.

SMO'nun teröristler ile girdiği çatışmalardan detaylar RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn'ın kırsalında operasyonlar sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı sürüyor (4)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:51 Kaynak: AA
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