Barış Pınarı Harekatı sürüyor (4)
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SMO'nun teröristler ile girdiği çatışmalardan detaylar RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:51 Kaynak: AA
SMO'nun teröristler ile girdiği çatışmalardan detaylar RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn'ın kırsalında operasyonlar sürüyor.
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