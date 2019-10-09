Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)

Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.

Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! YPG/PKK'dan Cerablus'ta saldırı: 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler Ceylanpınar'da hoparlörden Mehter Marşı ve Erdoğan'ın okuduğu şiir dinletiliyor AK Parti'den "Hristiyan mahallesi vuruldu" iddialarına sert tepki: HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 22:13:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]