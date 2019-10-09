Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:56 Kaynak: AA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.
Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.
Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.
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