Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar

Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden dumanlar yükseldi.