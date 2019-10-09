Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar
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Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar

20 dakika önce

Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'ın bazı bölgelerinden yükselen dumanlar

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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