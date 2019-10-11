Barış Pınarı Harekatı - Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı (2)
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Suriye Milli Ordusu mensuplarından detay Çatışma detayları YPG/PKK paçavralarının indirilmesi Sivillerin zırhlı araçla taşınması Vurulan bölgeden dumanların yükselmesi Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:17 Kaynak: AA
Suriye Milli Ordusu mensuplarından detay
Çatışma detayları
YPG/ PKK paçavralarının indirilmesi
Sivillerin zırhlı araçla taşınması
Vurulan bölgeden dumanların yükselmesi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
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