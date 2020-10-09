Barış Pınarı Harekatı ticari hayata da katkı sağladı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ticari hayata da katkı sağladı

09.10.2020 11:07
Barış Pınarı Harekatı ticari hayata da katkı sağladı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince geçen yıl 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sayesinde Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn şehirlerinin terörden temizlenmesinin ardından açılan gümrük kapıları, sınırın iki tarafındaki ticaretin hareketlenmesine katkı sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince geçen yıl 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sayesinde Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn şehirlerinin terörden temizlenmesinin ardından açılan gümrük kapıları, sınırın iki tarafındaki ticaretin hareketlenmesine katkı sağladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn ilçelerini birbirine bağlayan sınır kapıları, coğrafi konumu ve akrabalık ilişkileri dolayısıyla iki ülke arasında yıllarca köprü görevi gördü.

Önemli konuma sahip iki sınır kapısı, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sayısız çatışmalara sahne olurken, birçok kez el değiştirdi.

Son olarak eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolüne geçen bölgeler, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin katkılarıyla hayatın normale döndüğü Tel Abyad ve Rasulayn'ı Türkiye'ye bağlayan sınır kapıları da tekrar aktif hale getirildi.

Kapıların insani yardım ve ticari geçişlere açılmasıyla bölge ekonomisi canlandı.

"Ticaret bölgenin geleceğini değiştirdi"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine, daha önce Şanlıurfa'dan Suriye'ye ticaretin yüzde 500'lere çıktığını söyledi.

Ancak ülkedeki iç savaş sonrası ticaretin zamanla sona erdiğini ifade eden Peltek, Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle eski günlere dönüş için bir umut ışığı yandığını dile getirdi.

Bunun bölge ticaretine olumlu katkı sağlayacağını aktaran Peltek, sınır kapılarının açık olmasının bölgede büyük bir sirkülasyon oluşturacağını ifade etti.

Peltek, ekonomik hareketliliğin Şanlıurfa'ya da katkı sağlayacağını anlatarak, "Şu an karşılıklı alışverişler oluyor, hem ürün alıyoruz hem satıyoruz. İnşallah ileride bunu daha da geliştireceğiz." dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da sınır kapısının açılmasının kent ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret etti.

Kapıda önemli bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Yalçınkaya, "Günlük 200-250 araçlık akış olmaya başladı. Bölgede güven var, ithalat ve ihracat var. Suriye'de yaşayan insanların ihtiyaçları karşılanıyor. Bölgedeki insanlar bu ticaretten faydalanıyor. Ticaret bölgenin geleceğini değiştirdi. İnşallah bu ticaret artarak davam eder." ifadelerini kullandı.

"Kapının açılması etkisini göstermeye başladı"

Kent esnafından Ömer Pişirici ise yaklaşık 1 yıl öncesine kadar, terör örgütünün elinde bulunan Tel Abyad'a yönelik ticaret yapma şanslarının olmadığını aktardı.

Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından gümrük kapısının açılmasıyla yavaş yavaş ticaretin hareketlenmeye başladığını belirten, Pişirici, "Geçmiş yıllarda kapının açık olmasının bölge esnafına önemli katkısı oluyordu. Umarım bundan sonra da ticaret artar ve inşallah eski günlerimize döneriz." diye konuştu.

Esnaf Abdurrezzak Büyükaslan da bölgenin teröristlerden arındırılmasına çok sevindiklerini dile getirerek, "Kapının ticarete açılmasıyla sevincimiz daha da arttı. Sınır ticaretinin açılmasının esnafı memnun etti. Gümrük kapısında ticaret yapılması tüm bölgeye fayda sağlar. Kapının eski günlerdeki gibi hem Türkiye'deki hem Suriye'deki insanlara ve esnafa katkı sağlayacağını umuyoruz. Kapının açılması etkisini göstermeye başladı, bunun daha iyi olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Ticaret, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı ticari hayata da katkı sağladı - Son Dakika

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