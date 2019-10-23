"Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin güvenliği ve bekası için yapılmıştır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Yasal zeminde yapılan harekat Türkiye'nin güvenliği ve bekası için yapılmıştır. Harekat son derece doğrudur. Biz bunu yüreğimizle alkışladık, desteğimizi verdik." dedi.

Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinin ardından "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçiğin adaya çıkmasıyla Kıbrıs Türklerinin esaretten kurtulduğunu belirtti.

Tatar, bugün Türkiye'nin güçlü varlığı sayesinde KKTC'nin var olmaya devam ettiğini aktararak, yüreklerinin her zaman Türk halkıyla attığını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı'na ilk destek verenlerden biri olduğunu ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Çünkü orada Türkiye'mizin güvenliği, bölgenin içerisinde bulunduğu sıkıntılar, Türk insanına yapılan birtakım çirkinlikler, insanlık dışı hareketler vardı. Yasal zeminde yapılan harekat Türkiye'nin güvenliği ve bekası için yapılmıştır. Harekat son derece doğrudur. Biz bunu yüreğimizle alkışladık, desteğimizi verdik. Türk hükümetine başarılar diledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığına alkış tuttuk. Mehmetçike ve Türk ordusuna dualarımızın beraber olduğunu söyledik. Çok kısa bir sürede başarılı bir harekat, akşam da yapılan mutabakatlarla o bölgede Türkiye gücünü gösterebilmiştir, güvenliği sağlayabilmiştir."

Türk milletinin bir parçası olduklarını vurgulayan Tatar, yıllar boyunca bu coğrafyada var olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"KKTC'nin Anadolu suyuyla buluşması asrın projesiydi"

Alaköprü Barajı'nda incelemelerde bulunduğunu bildiren Tatar, şöyle devam etti:

"Bu bölgenin fedakarlıklarını, insanın güzelliklerini gördüm. Bu barajın oluşabilmesi için köylerini tahliye eden insanlara teşekkür ettim. Çünkü biz vefalı insanlarız. Biz teşekkür etmesini biliriz. Böyle önemli projelerin değerini biliriz. Burada büyük Türk mühendisliğiyle bu suyun asma borularla Akdeniz'i geçerek KKTC'nin Anadolu suyuyla buluşması asrın projesiydi. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin büyüklüğü, Doğu Akdeniz'de hak, çıkar ve menfaatlerimizin korunmasında, KKTC'nin varlığını sürdürmesi, güçlenmesi ve dünyada devam edebilmesi gerçekten önemlidir."

Fuarda muzun, çileğin ve avokadonun ileri teknolojiyle yetiştiğini gördüklerini dile getiren Tatar, kendilerinin de bu tecrübeden faydalanarak bu ürünlerin KKTC'de yetişmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise kentin her alanda geliştiğini belirterek, ilçede yapılan bu fuarın önemli olduğunu aktardı.

Kentin, tarım alanında öncü olduğunu dile getiren Su, "Tarım sektöründe üreten bir iliz. Muz ve çilekte bir numarayız. İyi bir potansiyelimiz var. Fuar sayesinde üretici ve tüketicilerimiz bir araya geliyor. Bu fuarlar turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Tatar ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.

Tatar, daha sonra Bozyazı ilçesinde muz serasında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.