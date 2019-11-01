TSK'nın Resulayn yakınlarında ele geçirdiği 18 Esed askeri iade edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn kenti yakınlarında yakaladığı 18 Suriye askerinin Rusya'nın koordinasyonunda iade edildiği belirtildi. Askerlerin iade edilmesine Rusya'nın arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.

18 Suriye askeri, Salı günü bölgede devriye görevi icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler tarafından alıkonulmuştu. Ertesi gün, yani 30 Ekim Çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı askerlerin yakalandığını "Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi gözaltına alındı" diyerek duyurdu.

ESED ASKERİ OLDUKLARI TEYİT EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya ile varılan Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen bölgelerden Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin çekilmemesi halinde operasyonların süreceğini, YPG'lilerin üniforma değiştirerek kendilerini gizlemelerine izin verilmeyeceğini ifade etmişti.

Yakalanan 18 kişinin Suriye ordusu askeri olduğu, Milli Savunma Bakanlığı'nın son Twitter paylaşımında teyit edildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rasulayn'ın güneydoğusundaki arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen 18 Rejim askerinin durumuna ilişkin, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. İkisi yaralıydı, hastanede tedavileri yapıldı. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." açıklamasında bulundu.

ASınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rasulayn'ın güneydoğusundaki arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen 18 kişinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin teslim edilmesi konusunun Ruslarla görüşüldüğünü bildiren Bakan Akar, yakalanan askerlerden ikisinin yaralı olduğunu ve hastanede tedavilerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

TSK'nın elindeki 18 Esed askeri Ruslara teslim edilecek