Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Vatandaşa anonsla uyarıda bulunulması - ŞANLIURFA
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Vatandaşa anonsla uyarıda bulunulması - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı - Vatandaşa anonsla uyarıda bulunulması - ŞANLIURFA

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı - Vatandaşa anonsla uyarıda bulunulması - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:57 Kaynak: AA
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