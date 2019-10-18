Barış Pınarı Harekatı ve 'ateşkes' için halk ne diyor?
59 dakika önce
9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan operasyona, ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında 120 saatlik ara verildi. Türkiye halkı operasyon ve 'ateşkes' ile ilgili euronews'e konuştu.
ABD ile Türkiye'nin anlaşması üzerine 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı durdu.
ABD 'ateşkes sağlandı' dedi, Türkiye'ye göre ise operasyona ara verildi. Buna göre, YPG 120 saat içinde Suriye'nin kuzeyinde Türkiye askerinin bulunduğu yerlerden çekilecek. ABD ise Türkiye'ye yönelik yaptırımları gündeme getirmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:42
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