Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı ve 'ateşkes' için halk ne diyor?
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı ve 'ateşkes' için halk ne diyor?

Barış Pınarı Harekatı ve 'ateşkes' için halk ne diyor?

57 dakika önce

9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan operasyona, ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında 120 saatlik ara verildi.

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9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan operasyona, ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında 120 saatlik ara verildi. Türkiye halkı operasyon ve 'ateşkes' ile ilgili euronews'e konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ve 'ateşkes' için halk ne diyor?

Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:44 
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