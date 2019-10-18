Barış Pınarı Harekatı ve 'ateşkes' için halk ne diyor?
57 dakika önce
9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan operasyona, ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında 120 saatlik ara verildi.
9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan operasyona, ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında 120 saatlik ara verildi. Türkiye halkı operasyon ve 'ateşkes' ile ilgili euronews'e konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:44
Tel Abyad'da 4 yıl sonra coşkuyla kılınan ilk cuma namazı! Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak