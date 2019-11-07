Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı ve Orta Doğu'nun Geleceği" konulu konferans
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı ve Orta Doğu'nun Geleceği' konulu konferans

"Barış Pınarı Harekatı ve Orta Doğu'nun Geleceği" konulu konferans

8 saat önce

Batman'da, "Barış Pınarı Harekatı ve Orta Doğu'nun Geleceği" konulu konferans düzenlendi.

Batman'da, "Barış Pınarı Harekatı ve Orta Doğu'nun Geleceği" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Yedi Hilal Derneği Batman şubelerince, "Barış Pınarı Harekatı ve Orta Doğunun Geleceği" konulu konferans düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, ülke olarak tarihi günler yaşandığını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de Türkiye'nin konumu itibarıyla sahip olduğu jeopolitik öneme değindi.

Külünk, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Külünk, "Önümüzdeki 25 yıllık süreçte Türkiye dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olacaktır. Bundan emin olunuz. Niçin bu kadar eminim çünkü tarih bizi çağırıyor. Çok şükür Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle bu millet ve devlet bu tarihi çağrıya cevap veriyor." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ve Orta Doğu'nun Geleceği konulu konferans

Barış Pınarı Harekatı, Orta Doğu, Türkiye, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:53 Kaynak: AA
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