Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propagandaya 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propagandaya 3 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propagandaya 3 gözaltı

2 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propagandaya 3 gözaltı, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/ YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, halkı provoke ederek terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.O., A.C. ve A.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezinde sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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