Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandası yapanlara yasal işlem
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Barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandası yapanlara yasal işlem

2 saat önce

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medya üzerinden terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandası yapanlara yasal işlem, System.String[]

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medya üzerinden terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Harekat üzerinden sosyal medyada terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığının ifade edildiği açıklamada, "Ulusal güvenliğin gereği olarak güney sınırımızdaki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı yapılmıştır. Güvenlik güçlerimizce başlatılan harekat dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasal işlem başlatılmıştır" denildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
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