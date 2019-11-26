Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelerdeki gümrük kapıları açılacak

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan gümrük kapılarının yakın zamanda hizmete açılacağını bildirdi.

Vali Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'nın zulmünden kurtardığı bölgelere huzur ve güven getirdiğini söyledi.

Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde insanların yüzünün gülmeye başladığına dikkati çeken Vali Erin, Türkiye'nin hızlı şekilde terörden arındırılan bölgelere insani yardım ve temel kamu hizmetleri sunduğunu ifade etti.



Erin, harekat bölgesinde hızla artan nüfusun ihtiyaçlarının da giderilmesi için Türkiye'nin büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

"Türkiye tarafı tamamlandı"

Türkiye'nin bakım ve onarımdan geçirdiği Akçakale-Tel Abyad arasındaki gümrük kapısının yakın zamanda hizmete açılacağına değinen Erin, şunları kaydetti:

"Sınır Kapısıyla ilgili çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Sınırın Türkiye tarafındaki çalışmalar tamamlandı. Suriye tarafında kalan kısmının da bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Bu kapıda görev yapacak personelin eğitimi şu an gerçekleştiriliyor. Burada görev yapacak personele iş ve işleyişe dair kısa bir eğitim veriyoruz. Türkiye ve Suriye tarafının ekonomisine katkı sunacak ticaret kalemlerinin canlanması için faaliyetlerin sürdüğü kapı olacak. Tel Abyad'da gümrük kapımız tam donanımlı olarak faaliyete geçecek."

Vali Erin, Ceylanpınar'daki gümrük kapısının da kısa sürede hizmete alınacağını bildirerek, şöyle devam etti:

"Akçakale ve Ceylanpınar sınırında olan kapılarımızı en yakın zamanda devletimizin ve hükümetimizin gösterdiği istikamette hizmete açacağız. Sınır kapıları kısa süre içerisinde hem insani yardım geçişlerine hem de ticari geçişlere açılacak. Gümrük kapılarını açma çalışmalarımız çok hızlı şekilde gerçekleştirilecek. Harekat bölgesinde, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hükümetimizin belirlediği bir eylem planı var. Bu çalışmaların bir bölümü 2020'ye girmeden tamamlanmış olacaktır. Bu arada, 2020'ye sarkacak farklı çalışmalarımız da var."