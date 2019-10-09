Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK'lı teröristlerin lastik yaktıkları görüldü
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK'lı teröristlerin lastik yaktıkları görüldü

Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK'lı teröristlerin lastik yaktıkları görüldü

25 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/ PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör örgütü mensuplarında paniğe yol açtı.

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) aracılığıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK'lı teröristlerin lastik yaktıkları görüldü

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:25 Kaynak: AA
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