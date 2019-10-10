Barış Pınarı Harekatı - ZMA yüklü tırlar
12 dakika önce
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:41 Kaynak: AA
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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