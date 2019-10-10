Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - ZMA yüklü tırlar
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - ZMA yüklü tırlar

Barış Pınarı Harekatı - ZMA yüklü tırlar

12 dakika önce

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı - ZMA yüklü tırlar

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:41 Kaynak: AA
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