Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatına Aksaray Belediyesinden anlamlı destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatına Aksaray Belediyesinden anlamlı destek

Barış Pınarı Harekatına Aksaray Belediyesinden anlamlı destek

56 dakika önce

Aksaray Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına Suriye'nin toprak bütünlüğü için başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla belediyeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Barış Pınarı Harekatına Aksaray Belediyesinden anlamlı destek, System.String[]

Aksaray Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına Suriye'nin toprak bütünlüğü için başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla belediyeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.


"Barış Pınarı Harekatı'na Aksaray Belediyesinden anlamlı bir destek geldi. "Kahramanlarımızın ayağına taş değmesin" diyen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla belediyeye gelen her vatandaşa Türk Bayrağı hediye edildi. Kendilerine hediye edilen Türk Bayrağını öperek teslim alan vatandaşlar, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemizin birliği ve güvenliğini sağlamak için Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten destekliyoruz. Ülkemiz için canımızı kanımızı vermeye her zaman hazırız. Bu arada Aksaray Belediye Başkanımıza da ayrıca Teşekkür ediyoruz. Bizlere hediye ettiği şanlı Türk bayrağımızı evimizin balkonuna gururla asacağız" şeklinde konuştu.


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, "Huzur için, kardeşlik için, ülkemizin sınır güvenliği için ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı'nda Allah Kahraman orduma güç kuvvet versin. Kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin. Dualarımız ve desteğimiz Kahraman Mehmetçiğimizle" dedi. - AKSARAY

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
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