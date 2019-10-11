Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtına asker selamı ile destek verdiler
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekâtına asker selamı ile destek verdiler

Barış Pınarı Harekâtına asker selamı ile destek verdiler

37 dakika önce

Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda görevli personel yurtta kalan öğrenciler Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiklere asker selamı ile destek verdiler.

Barış Pınarı Harekâtına asker selamı ile destek verdiler, System.String[]

Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda görevli personel yurtta kalan öğrenciler Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiklere asker selamı ile destek verdiler.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere Bayburt KYK'da görevli olan personel ile yurtta kalan öğrenciler dev Türk bayrağı açarak asker selamı ile destek verdiler.


Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimize destek olmak için Türk bayrağı açarak asker selamı verdik. Allah vatanımızı ve milletimizi korusun. Güvenlik güçlerimizi ve Mehmetçiğimizi muvaffak etsin" denildi. - BAYBURT

Barış Pınarı Harekatı, Yurtlar Kurumu, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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