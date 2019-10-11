Barış Pınarı Harekâtına asker selamı ile destek verdiler

Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda görevli personel yurtta kalan öğrenciler Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiklere asker selamı ile destek verdiler.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere Bayburt KYK'da görevli olan personel ile yurtta kalan öğrenciler dev Türk bayrağı açarak asker selamı ile destek verdiler.



Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimize destek olmak için Türk bayrağı açarak asker selamı verdik. Allah vatanımızı ve milletimizi korusun. Güvenlik güçlerimizi ve Mehmetçiğimizi muvaffak etsin" denildi. - BAYBURT