Barış Pınarı Harekatına asker selamlı bayraklı destek

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediyesi personeli, Türkiye A Milli Futbol Takımı tarafından başlatılan ve Barış Pınarı Harekatına, asker selamı ile destek verdi, göndere 60 metrekare büyüklüğünde bayrak çekildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi başlattığı Barış Pınarı Harekatı için, Türkiye A Milli Futbol Takımımının Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamına destek olmak için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve belediye personeli belediye önünde bir araya geldi. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla göndere Türk bayrağı çekildi, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından operasyona katılan Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı verildi.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "UEFA'nın kararını kınıyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize desteğimizi sonuna kadar veriyoruz. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.



Başkan Yanmaz'ın eşi Umut ışığı koordinatörü Nursen Yanmaz ise "UEFA'nın Milli takımımız için soruşturma kararını kınıyoruz. Bayanlar olarak törene katıldık ve bayrağımızın önünde İstiklal Marşımızı okuduk. Bayanlar olarak Mehmetçiğin sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu. - DÜZCE