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Barış Pınarı Harekatına destek

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, "Kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı kahramanca ruh devreye girmiştir" dedi.

Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, "Kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı kahramanca ruh devreye girmiştir" dedi.


MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile yaptığı açıklamada, "Ülkemiz tarihinden aldığı mirasla bölgesinde barışın ve huzurun garantörü durumundadır. Devletimiz bölgede hiçbir karanlık odağın gizli hesaplarına izin vermeyecek, kendisine yöneltilen tehditlere boyun eğmeden mazlumun hakkını geçmişte olduğu gibi bugün de koruyacaktır. Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir. Allah Silahlı Kuvvetlerimizi korusun ve muvaffak etsin" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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