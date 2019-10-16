Barış Pınarı Harekatına destek
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Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun konuşması TRABZON - Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:30 Kaynak: AA
Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun konuşması TRABZON - Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı.
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