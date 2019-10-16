Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatına destek

Barış Pınarı Harekatına destek

48 dakika önce

Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun konuşması TRABZON - Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına katılan STK temsilcileri

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun konuşması TRABZON - Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı.

Barış Pınarı Harekatına destek

Barış Pınarı Harekatı, Suat Hacısalihoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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