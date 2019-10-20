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Barış Pınarı Harekatına destek için pedal çevirdiler

1 saat önce

Giresunlu ve Ordulu bisikletçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yaklaşık 30 kilometre pedal çevirdi.

Barış Pınarı Harekatına destek için pedal çevirdiler, System.String[]

Giresunlu ve Ordulu bisikletçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yaklaşık 30 kilometre pedal çevirdi.


Giresun'un Piraziz ilçesinde bir araya gelen 50'ye yakın bisikletçi yağmurlu havaya rağmen, hedefledikleri menzile ulaşmayı başardılar.


Bisikletleriyle Giresun merkeze doğru harekete geçen grup, güzergah boyunca Piraziz ve Bulancak ilçe jandarma komutanlıklarını ziyaret etti. Yaklaşık 30 kilometre pedal çevirerek kent merkezine ulaşan bisikletçiler, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile görüştü. Grup, Albay Sevinç'e Türk bayrağı hediye etti. Bu esnada bisiklet antrenörü Gülcan Turan: "Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü taktık bize ne yapsın ölüm" diyerek Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiirinden çok anlamlı iki mısrayı okudu.


Atatürk Meydanı'nda toplanan grup adına gazetecilere açıklama yapan bisiklet antrenörü Gülcan Turan, organizasyon ile Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Turan, Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı canla başla mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Askerlerimiz bizim için orada mücadele ediyor. Dualarımız onlarla. Kendilerinin destekçisi olduğumuzu göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu bağlamda Piraziz, Bulancak ve Giresun Emniyet Müdürlüklerimize, Giresun Trafik Şube'ye, Giresun sivil ekiplerine ve Giresun yunus polislerine çok teşekkür ederim." dedi. - GİRESUN

Barış Pınarı Harekatı, Giresun, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
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