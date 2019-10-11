Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatına destek vermek isteyen vatandaşlar kan bağışında bulundu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatına destek vermek isteyen vatandaşlar kan bağışında bulundu

Barış Pınarı Harekatına destek vermek isteyen vatandaşlar kan bağışında bulundu

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına destek olmak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın kan toplama aracına akın etti.

Barış Pınarı Harekatına destek vermek isteyen vatandaşlar kan bağışında bulundu, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına destek olmak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın kan toplama aracına akın etti.

Sason Cumhuriyet Meydanında kurulan Kızılay kan toplama aracına kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre kendilerine sıranın gelmesini bekledi. Yurt dışındaki operasyonlarda yer alan askerlerimizin olası yaralanması durumunda acil kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışında bulunmak istediklerini belirten vatandaşlardan Eyüp Kaplan, "Ülkemizin bekası, Suriye halkının demokratik ve yaşanabilir bir alanda yaşayabilmesi için, yurt dışında mücadelede bulunan kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla ilçemizde kurulan Kızılay'ın kan toplama aracına gelerek kan bağışında bulunduk. Askerlerimize kanımızda canımızda feda olsun" dedi.

Kan bağışında bulunan İlçe Müftüsü Süleyman Baran'da kan bağışının hem dini açıdan hem de sağlık açısından faydalı olduğunu söyledi. Kan bağışında bulunan vatandaşlara Kızılay görevlileri tarafından içecek ve bisküvi ikram edildi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Kızılay, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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