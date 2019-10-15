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Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatına destekler

Barış Pınarı Harekatına destekler

1 saat önce

Bulancak ve Görele Belediye Meclislerinde, Barış Pınarı Harekatına destek kararları alındı.

Barış Pınarı Harekatına destekler, System.String[]

Bulancak ve Görele Belediye Meclislerinde, Barış Pınarı Harekatına destek kararları alındı.

Bulancak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye meclisi üyelerinin operasyonu desteklediği ve Mehmetçiğin yanında olunduğu belirtildi.

Operasyonun bölgeyi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ-PKK-PYD- YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak. Barış Pınarı Operasyonunu belediye meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakıyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

Görele Belediyesi Meclisi de Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Tolga Erener başkanlığında yapılan meclis toplantısında, alınan ortak karar kamuoyuyla paylaşıldı.

Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliği sağlamak için Barış Pınarı Harekatının düzenlendiğini aktaran Erener, "Barış Pınarı Operasyonunu belediye meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakıyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Bulancak, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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