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Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatına destekler

Barış Pınarı Harekatına destekler

47 dakika önce

Şebinkarahisar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatına destekler, System.String[]

Şebinkarahisar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Onur Gürsoy başkanlığında düzenlenen toplantının ardından ortak deklarasyon yayınlandı.


Meclis üyelerinin imzaladığı ortak deklarasyonda, "Şebinkarahisar Belediye Meclisi olarak inanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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