Barış Pınarı Harekatına iş dünyasından destek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin, Fırat'ın doğusunda terör koridorunu engellemek ve bölgede barışı sağlamak amacıyla düzenlediği Barış Pınarı Harekatı için Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı (EGİAD) Mustafa Arslan destek mesajı yayınladı.

Türkiye, Fırat'ın doğusunda merakla beklenen operasyonun düğmesine bastı. Meşru hakları doğrultusunda terör koridorunu engellemek ve bölgede barışı sağlamak amacıyla düzenlenen operasyonda TSK, terör alanlarını bombalıyor.

TSK'nın bu operasyonuna iş dünyasından da destek geldi. Türkiye'nin terör olaylarından çok çektiğini, 35 yıldır teröre on binlerce insanını kurban verdiğini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, "Suriye ve Irak'ta son yıllarda yaşanan otorite zaafı güneyimizde terör örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen müttefik ülkelerin bu süreçteki tutumları ve terör örgütlerine verdikleri destekler terör örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyada kendi göbeğini, kendi kesmek zorunda bırakıldı. Türkiye, Lozan Anlaşmasıyla çizilen sınırlarını korumak, 82 milyon vatandaşının güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatını başlattı. Bu süreçte Türkiye'de her kesim gibi ihracat ailesi de hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin destekçisiyiz" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumlarını da değerlendiren Eskinazi, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile sadece kendi sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamıyor. Fırat'ın doğusunda Suriye tarafında 30 kilometrelik güvenli koridor ile o bölgede yaşayan sivil halkın ve Avrupa ülkelerinin de güvenli bir ortamda yaşamasına katkı sağlıyor. Avrupa ülkeleri empati yaptıkları takdirde Türkiye'yi daha iyi anlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede daha önce başarılı harekatlar yaptığının altını çizen Eskinazi, Türk askerinin Barış Pınarı Harekatını da başarıyla sonuçlandıracağına inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.

"HAREKATIN BAŞARIYA ULAŞMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Arslan da, Barış Pınarı Harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek mesajı verdi. Terör örgütünün Suriye koluna karşı başlatılan operasyonun başarılı olmasını dilediklerini ifade eden EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, şöyle devam etti:

"Bu operasyon, Türkiye'nin en önemli güvenlik sorununa karşı başlatılan çok önemli bir operasyondur. Türkiye teröre teslim olmayacağını ve mücadele konusunda kararlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatının başarıya ulaşması büyük önem taşımaktadır. Harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizin başarıya ulaşmasını ve sağ salim yurda dönmelerini diliyoruz."

(İHA)