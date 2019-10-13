Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek
Son Dakika Yerel Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek

Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek

10 dakika önce

Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destekTOKAT - Tokat'ta bir araya gelen motosiklet tutkunları Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu düzenledi.

Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek

TOKAT - Tokat'ta bir araya gelen motosiklet tutkunları Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu düzenledi.

Yeşilırmak kenarında Millet Kıraathanesi önün buluşan Motorem ekibi üyeleri motosikletlerini Türk Bayrakları ile süsleyerek 'Şehitler Ölmez' yazıları yapıştırdı. Fırat'ın Doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatında görevli olan Mehmetçikler için kortej sürüşü gerçekleştiren ekibe vatandaşlarda destek oldu. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 kilometrelik mesafede konvoy düzenleyen ekip Cumhuriyet Meydanında etikliği tamamladı. Tokat Motosiklet ekibi Başkanı Hüseyin Keskin, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, "Onlara destek için her zaman şanlı Türk askerimizin yanında olacağız. Bu etkinliği de onlar için yapıyoruz" dedi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Şengül de duygularını dile getirerek, "Barış Pınarı harekatına tam destek olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Tokat Motorem ekibi olarak çevre il ve ilçelerden davet ettiğimiz arkadaşlarımızla bu organizasyonu düzenledik. Motorlarımızı Türk Bayrakları ile süsledik. Her zaman vatanımızın ve askerimizin yanındayız" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:36 Kaynak: İHA
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