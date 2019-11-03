Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatına tiyatrolu destek
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Barış Pınarı Harekatına tiyatrolu destek

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatına tiyatrolu destekMALATYA - Malatya'da Barış Pınarı Harekatına Destek amaçlı tiyatro gösterisi düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatına tiyatrolu destek

MALATYA - Malatya'da Barış Pınarı Harekatına Destek amaçlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Tiyatroya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hep birlikte asker selamı ile Mehmetçiğe selam yolladı.

Malatyalı tiyatro oyuncusu ve yönetmen İbrahim Şahin Uymaz, Soykan meydanında Barış Pınarı Harekatına destek vermek amaçlı tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşlarında ilgiyle izlediği tiyatro oyunu ile ilgili konuşan İbrahim Şahin Uymaz, "Altın kayısı tiyatro topluğu olarak tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, askerlerimizin yanayız. Malatya'yı böyle güzel bir şekilde ifade edeceğimizi düşündük, şehitlik anıtı yaparak tiyatro sevenlere güzel bir tiyatro gösterisi yapacağız" diye konuştu.

Tiyatro sonrası ise oyuncular ve vatandaşlar hep birlikte asker selamı vererek askerlere selam yolladı.

Barış Pınarı Harekatına tiyatrolu destek

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
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