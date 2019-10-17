Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtına Türk bayraklı destek
Son Dakika Yaşam Barış Pınarı Harekâtına Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekâtına Türk bayraklı destek

1 saat önce

Bilecik'te esnaf Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı dükkanların önüne Türk bayrağı astı.

Barış Pınarı Harekâtına Türk bayraklı destek, System.String[]

Bilecik'te esnaf Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı dükkanların önüne Türk bayrağı astı.


Bilecik'i Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren tüm esnaf kapısının önüne Türk bayrağı asarak, Barış Pınarı Harekatına destek verdileri. Esnaf, harekatta görevli Mehmetçik ve tüm Mehmetçiklere sevgilerini göndererek, onların her zaman yanında olduklarını söylediler. - BİLECİK

Barış Pınarı Harekatı, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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