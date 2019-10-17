Barış Pınarı Harekâtına Türk bayraklı destek
1 saat önce
Bilecik'te esnaf Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı dükkanların önüne Türk bayrağı astı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
Bilecik'te esnaf Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı dükkanların önüne Türk bayrağı astı.
Bilecik'i Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren tüm esnaf kapısının önüne Türk bayrağı asarak, Barış Pınarı Harekatına destek verdileri. Esnaf, harekatta görevli Mehmetçik ve tüm Mehmetçiklere sevgilerini göndererek, onların her zaman yanında olduklarını söylediler. - BİLECİK
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