Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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