Son Dakika Haberleri: - Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi
Son Dakika Güncel - Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

1 saat önce

- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendiTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.

- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.

- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:27 Kaynak: İHA
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