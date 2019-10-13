- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi
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- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendiTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:27 Kaynak: İHA
- Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.
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