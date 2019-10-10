Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik'e al bayraklı destek
58 dakika önce
Malatya Ülkü Ocaklarından, "Her Mehmet bir bayrak" sloganı ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e al bayraklı destek verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
Malatya Ülkü Ocaklarından, "Her Mehmet bir bayrak" sloganı ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e al bayraklı destek verildi.
Konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesinden hemşehrilerine çağrıda bulunan Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık, "Her Mehmet bir bayraktır. Yiğitlerimiz, vatanın gözbebeği Mehmetlerimize, Suriye'nin kuzeyinde moral ve motivasyon amacıyla, her bir yanı al bayrağımızla donatalım! Haydi Malatya'm, evlerimiz, iş yerlerimiz, araçlarımız her yer al bayraklarla şenlendirilsin" dedi. - MALATYA
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz