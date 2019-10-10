Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik'e al bayraklı destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik'e al bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik'e al bayraklı destek

58 dakika önce

Malatya Ülkü Ocaklarından, "Her Mehmet bir bayrak" sloganı ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e al bayraklı destek verildi.

Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik'e al bayraklı destek, System.String[]

Malatya Ülkü Ocaklarından, "Her Mehmet bir bayrak" sloganı ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e al bayraklı destek verildi.


Konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesinden hemşehrilerine çağrıda bulunan Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık, "Her Mehmet bir bayraktır. Yiğitlerimiz, vatanın gözbebeği Mehmetlerimize, Suriye'nin kuzeyinde moral ve motivasyon amacıyla, her bir yanı al bayrağımızla donatalım! Haydi Malatya'm, evlerimiz, iş yerlerimiz, araçlarımız her yer al bayraklarla şenlendirilsin" dedi. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
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