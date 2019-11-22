Barış Pınarı Harekatını karalayan 46 kişiye gözaltı

Adana polisi sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan paylaşımlar yaptığı öne sürülen 46 kişiyi gözaltına aldı

ADANA - Adana polisi, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatını karalayan paylaşımlar yaptığı öne sürülen 46 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Barış Pınarı Harekatı hakkında birçok kişinin sosyal medya hesaplarından karalama kampanyası başlattığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine güvenlik şube ekipleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışma başlattı. Sanal devriye polisleri sosyal medya hesaplarını takibe başladı. Yapılan sanal takip sonucunda 46 şahsın karalama paylaşımları yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik şube ekipleri devreye girerek zanlıları şafak vakti tek tek evlerinden gözaltına aldı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.