Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatını karalayanlar tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatını karalayanlar tutuklandı

Barış Pınarı Harekatını karalayanlar tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barış Pınarı Harekatını karalayanlar tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nı gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların F.Ö. ve S.B. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
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