Barış Pınarı Harekatıyla çocukların yüzü güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatıyla çocukların yüzü güldü - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatıyla çocukların yüzü güldü

6 saat önce

Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak ve oluşturulacak güvenli bölgede yaşayan insanların huzurunu temin etmek amacıyla 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde, Resülayn ve Telabyad'da yüzler gülmeye başladı.

Barış Pınarı Harekatıyla çocukların yüzü güldü, System.String[]

Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak ve oluşturulacak güvenli bölgede yaşayan insanların huzurunu temin etmek amacıyla 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde, Resülayn ve Telabyad'da yüzler gülmeye başladı.

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi yönetiminde Resülayn ve Telabyad'da çalışmalarını sürdüren görevliler, başta hastaneler, sağlık kuruluşları ve okullarda faaliyetlerde bulunuyor.

Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesi için insanüstü bir gayretle çalışan ekipler, onarılan okullarda eğitim gören çocukların sosyal hayata uyumu ve yaşadıkları travmayı atmaları için de destek olmaya devam ederken, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları okulların spor alanlarını da kullanılabilir hale getiriyor. Okulların basket potalarını onaran ve çocuklara top hediye eden ekipler, ilk basket maçını da çocuklarla birlikte yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları da bir yandan her iki ilçe genelindeki okulların durumlarını tespit edip, ihtiyaçlarını kayıt altına alırken, bu okullarda görevlendirilecek Suriyeli öğretmenler ve eğiticilerin de mülakatlarını gerçekleştirerek göreve başlamalarını temin ediyor.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalarak kamuya ait binaları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen bölgede, Karayolları Bölge Müdürlüğü yol yapım çalışmalarını sürdürürken, Şanlıurfa İl Müftülüğü de Telabyad ve Resülayn'daki camilerde görev yapacak Suriyeli personel seçimi için Afrin'de mülakatlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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