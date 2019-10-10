Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yayınlara savcılıktan soruşturma
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yayınlara savcılıktan soruşturma

Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yayınlara savcılıktan soruşturma

18 dakika önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde olan sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yayınlara savcılıktan soruşturma, System.String[]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde olan sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı hakkında paylaşım yapanlar hakkında açıklama yaptı. Savcılık açıklamasında, hareket hakkında terör örgütü propagandası niteliğinde olan sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:


"Ulusal güvenliğin gereği olarak güney sınırımızdaki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı yapılmıştır. Güvenlik güçlerimizce başlatılan harekat dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve


terör örgütü propagandası niteliğinde sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal işlem başlatılmıştır." - İZMİR

Barış Pınarı Harekatı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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