Barış Pınarı ile çocukların hayatı değişti - Son Dakika
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Barış Pınarı ile çocukların hayatı değişti

6 saat önce

Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentlerinde yaşayan çocukların hayatı Barış Pınarı Harekatı ile değişti.

Barış Pınarı ile çocukların hayatı değişti, System.String[]

Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentlerinde yaşayan çocukların hayatı Barış Pınarı Harekatı ile değişti.


Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerin dışında yaşayan çocuklar açlık, yoksulluk ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybederken, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn'daki çocuklar sıcak yuvalarında yaşamaya, okullarına gitmeye, spor ve sosyal etkinliklerle geleceğe hazırlanmaya başladı.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgedeki okullar yeniden çocuklarla dolarken, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de hizmete giren okullarda çocuklara yönelik desteklerine devam ediyor. Okullara tenis masaları kuran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin faydalanması için 60 futbol topu, 60 basketbol topu, 60 voleybol topu, 400 pinpon topu, 24 raket, her okula 100'er adet spor çantası, şort-tişört, eşofman takımı ve 10'ar adet satranç takımı teslim etti.


Barış Pınarı bölgesinde yaşayan çocukların sosyal ve sportif faaliyetler ile maruz kaldıkları savaş travmasını atlatmaları, derslerinde başarılı olmaları amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler için okullara giden Gençlik ve Spor Bakanlığı Suriye Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım ve kurum personeli, bir yandan spor alanlarının montajını yaparken diğer yandan da öğrencilerle sohbetler ederek, renkli görüntüler oluşturdu.


Türk ve Suriye bayraklarıyla donattıkları okullarında kurulan tenis masalarında ilk maçlarını yapan Suriyeli çocuklar, Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türk halkına teşekkür ettiler.


Telabyad'daki okullarda, daha önce ailesiyle birlikte Türkiye'de yaşadığı için Türkçe konuşan çok sayıda öğrencinin olduğu dikkat çekti. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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