Barış Pınarı ile huzura kavuşan Suriyelilerden teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı ile huzura kavuşan Suriyelilerden teşekkür - Son Dakika

Barış Pınarı ile huzura kavuşan Suriyelilerden teşekkür

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuşan Suriye vatandaşları, Türk askerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Barış Pınarı ile huzura kavuşan Suriyelilerden teşekkür, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuşan Suriye vatandaşları, Türk askerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde yaşayan halkın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk askerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Suriyeliler, "Tüm Kürt halkına sesleniyorum, PKK/ YPG bizi mağdur etti. Evlerimizi yaktı, çocuklarımızı aç susuz bıraktı. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu" dediler. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi

Son Dakika Haberleri
16:51 ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi - Son Dakika
16:50 Jandarma birlikleri terörist avında - Son Dakika
16:50 Hamas, Filistin yönetimini "seçimler konusunda oyalama politikası izlemekle" suçladı - Son Dakika
16:49 İdrar Kaçırmayı Önlemek 8 Adımda Mümkün - Son Dakika
16:44 Doğanın içinden gelen filmler yarıştı - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı ile huzura kavuşan Suriyelilerden teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]