Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı' ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

"Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rasulayn, Derbesiye ve Haseke ile kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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