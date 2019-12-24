Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda çocuk sesleri - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bulunan Müşrifet El Havi İlkokulunda yeniden eğitime başlayan çocuklar Türkiye'ye teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği tarafından onarılarak eğitim öğretim verilmeye başlanan Müşrifet El Havi İlkokulunda yeniden çocuk sesleri duyulmaya başlandı.

Okulun son görüntüleri Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

Okullarının 2013'ten bu yana kapalı olduğunu hatırlatan Suriyeli öğretmen, çocukların savaştan kaçtıklarını ve okula gelemediklerini belirtti. Türkiye sayesinde okulun yeniden açıldığını ifade eden öğretmen, "Geldiğimde okulun pencereleri, kapıları, duvarları yıkılmış durumdaydı. Zemin bile sökülmüştü. Okulun bütün ihtiyaçlarını karşıladılar. Okula yaptıkları yardım için Türk halkına çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çocuğunu okula getiren Suriyeli bir veli de YPG/ PKK döneminde okulun yıkılmış halde olduğunu anlatarak, "Eskiden okula gidemiyorduk. Dışarı çıkamıyorduk. Hiçbir şey yapamıyorduk. Allah'a şükür Türkiye geldiğinden beri rahatız, iyiyiz. Oğlum okula gidiyor, yavaş yavaş okumayı öğreniyor. Okumayı unutmuştu. Türk devletine çok teşekkür ederiz." dedi.

Öğrenciler de yeniden okulda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.