Son Dakika Haberleri: 'Barış Pınarı'na atlı konvoyla destek
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı'na atlı konvoyla destek

'Barış Pınarı'na atlı konvoyla destek

41 dakika önce

KİLİS Atlı Spor Kulübü ve Kilis Offroad Kulübü üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için at ve araçları ile şehirde turladı.

'Barış Pınarı'na atlı konvoyla destek, System.String[]

KİLİS Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Kilis Offroad Kulübü üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için at ve araçları ile şehirde turladı.

Hacıcümbüş Camii önünde, öğle saatlerinde başlayan etkinliğe katılan kulüp üyeleri, 'Terörü bitirecek harekatı destekliyoruz' yazılı pankartı taşıdı. Kilis Atlı Spor Kulübü ve Kilis Offroad Kulübü üyeleri, at ve araçları ile konvoy yaparak, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehri turladı. Konvoya çok sayıda kişi de otomobil ve motosikletleri ile destek verdi. Kulüp üyeleri, Cumhuriyet Caddesi ve Murtaza Caddesi'nden geçerek, etkinliği 7 Aralık Üniversitesi önünde bitirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:19 Kaynak: DHA
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