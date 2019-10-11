Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı'na destek amacıyla Edirne Türk bayraklarıyla donatıldı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı'na destek amacıyla Edirne Türk bayraklarıyla donatıldı

Barış Pınarı'na destek amacıyla Edirne Türk bayraklarıyla donatıldı

4 dakika önce

Edirne, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Barış Pınarı'na destek amacıyla Edirne Türk bayraklarıyla donatıldı, System.String[]

Edirne, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla caddelere Türk bayrakları asıldığını belirtti. Halkı da evlerine ve dükkanlarına Türk bayrakları asmaya davet eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemize ve tüm bölgeye huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçik'imize Türkiye'nin en batısından, Edirne'den selam olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Tüm Edirne halkı adına harekatın başarıyla son bulmasını, Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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