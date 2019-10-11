Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

1 saat önce

Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçik için Kayseri'de sabah namazı sonrasında Fetih Suresi okundu.

Barış Pınarı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu, System.String[]

Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçik için Kayseri'de sabah namazı sonrasında Fetih Suresi okundu.


Camii Kebir'de kılınan sabah namazına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il Müftüsü Şahin Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.


Cami çıkışında namaza gelen vatandaşlara Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç çorba ikramında bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu mübarek cuma gününde sabah namazımızı Camii Kebir'de kılarak 81 ilimizde olduğu gibi "Barış Pınarı" harekatındaki kahraman ordumuz ve ülkemiz için dualar okuduk. Biz, bir ve beraber olduğunuz, tek yumruk olduğumuz sürece köklü geçmişimizle her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek büyük bir milletiz. Rabbim bu güzel ülkemize her daim zaferler ve başarılar nasip etsin" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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