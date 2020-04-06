Barış Pınarı'nda, 'Covid-19' bilgilendirmesi - Son Dakika

MEHMETÇİK, Barış Pınarı bölgesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında yol kontrol noktalarında broşür dağıtıp, anonslarla bölge halkını bilinçlendiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadele kapsamında; Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşürler dağıtılarak ve meskün mahallerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirler anons edilerek bölge halkı bilinçlendiriliyor" denildi.