Barış Pınarı'nda, 'Covid-19' bilgilendirmesi - Son Dakika

Barış Pınarı'nda, 'Covid-19' bilgilendirmesi
6 saat önce
MEHMETÇİK, Barış Pınarı bölgesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında yol kontrol noktalarında broşür dağıtıp, anonslarla bölge halkını bilinçlendiriyor.
MEHMETÇİK, Barış Pınarı bölgesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında yol kontrol noktalarında broşür dağıtıp, anonslarla bölge halkını bilinçlendiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadele kapsamında; Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşürler dağıtılarak ve meskün mahallerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirler anons edilerek bölge halkı bilinçlendiriliyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:15 Kaynak: DHA
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