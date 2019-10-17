Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı"nda destan yazan Mehmetçik'in sağlığı onlara emanet
Son Dakika Sağlık 'Barış Pınarı'nda destan yazan Mehmetçik'in sağlığı onlara emanet

"Barış Pınarı"nda destan yazan Mehmetçik'in sağlığı onlara emanet

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçikle birlikte omuz omuza görev yapan sağlık ekipleri, hazırladıkları video ile Türkiye'ye selam yolladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçikle birlikte omuz omuza görev yapan sağlık ekipleri, hazırladıkları video ile Türkiye'ye selam yolladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in sağlığı için Sağlık Bakanlığınca oluşturulan ekipler görev alıyor.

Harekat süresince bölgede görev yapacak acil sağlık ekipleri, Türkiye'ye asker selamıyla şu mesajı gönderdi:

"Sağlık personeli olarak askerimizin ve bölge halkımızın yanındayız. Motivasyonu yüksek ekibimizle büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyoruz. 112 acil ekipleri olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Asker ailelerine ve tüm Türkiye'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz."

Sınırda görev yapan diğer sağlık ekipleri ise asker selamı vererek, "Askerimizin ve vatandaşımızın sağlığı bize emanet" mesajı gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekat bölgesindeki sağlık çalışanlarının ilk günden itibaren gurur verici şekilde görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Ekiplerin her koşulda fedakarca çalıştığını anlatan Koca, "Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla ordumuzun yanındayız. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan ve askerlerimize selam durarak desteklerini ileten sağlık personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Barış Pınarı nda destan yazan Mehmetçik'in sağlığı onlara emanet

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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